Эвакуация трофейного танка Leopard попала на видео

Немецкий танк Leopard был захвачен российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Минобороны показало видео транспортировки и ремонта трофея, кадры публикует РИА Новости.

Отмечается, что технику доставили в ремонтное подразделение группировки войск «Центр», эвакуация проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка, чтобы обеспечить безопасность личного состава и используемой техники, а затем операция по эвакуации бронемашины. Ее доставили в ремонтное подразделение.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в зоне специальной военной операции.