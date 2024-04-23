Над Белгородской областью уничтожили четыре реактивных снаряда «Ольха»
Четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха» уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... системы залпового огня "Ольха"», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, напоминает телеканал «360». По словам губернатора, никто не пострадал.
Национальная Служба Новостей: главные новости