Над Белгородской областью уничтожили четыре реактивных снаряда «Ольха»

Четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха» уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... системы залпового огня "Ольха"», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, напоминает телеканал «360». По словам губернатора, никто не пострадал.