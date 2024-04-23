Сеул пригрозил КНДР "концом режима" в случае применения ядерного оружия

КНДР грозит "конец режима" в случае применения ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю.

"Если Северная Корея попробует использовать ядерное оружие, она столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом Республики Корея и США, режим Северной Кореи встретит свой конец", - сказал Чон Ха Гю.

По его словам, продолжение "провокаций" Пхеньяна приведет к укреплению потенциала применения американских средств расширенного сдерживания и самостоятельных возможностей южнокорейской армии, включая систему "трех осей".

КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара с новыми РСЗО

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Под "тремя осями" понимаются концепция превентивного удара по местам дислокации ракетных сил, система многоуровневой противоракетной обороны и планы по ликвидации руководства противника.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея заявили, что запуск КНДР ракет 22 апреля преследовал несколько целей: "продемонстрировать силу" в ответ на американо-южнокорейские учения, "заполнить пробел из-за задержки с запуском разведывательного спутника" и показать технические характеристики РСЗО для возможного последующего "экспорта".

Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун также выразил сомнения в том, что на эти системы залпового огня можно устанавливать тактические ядерные боеголовки.

"Известно, что Северная Корея еще не провела испытаний с тактическим ядерным оружием", - сказал он.

22 апреля КНДР организовала первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. В частности, СМИ КНДР указывали, что учения были проведены в ответ на маневры США и Республики Корея.