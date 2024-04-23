Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

Семьи не могут вернуть на родину тела колумбийских наемников, вступивших в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родных.

Бывший профессиональный военный колумбийской армии Харрисон Астудильо прослужил год и три месяца в украинской армии. В марте этого года он погиб. Его брат Альберто рассказал журналистам, что основным мотивом для поездки родственника на Украину стали деньги. Мужчина считает, что больше всего Харрисона подтолкнула экономическая ситуация в Колумбии.

«Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — сказал Альберто.

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Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело. По словам брата, украинская сторона «делает все возможное», но пока не смогла эвакуировать труп колумбийца. Сейчас семья Харрисона пытается с помощью социальных сетей узнать, как вернуть останки на родину.

Жена другого погибшего колумбийца, Лаура, рассказала схожую историю. По ее словам, супруга «ослепили» зарплатой в 5 тысяч долларов в месяц, и он решил вступить в ВСУ. Ей повезло вернуть тело мужчины.

«Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести», — добавила она.

Напомним, что в марте Минобороны РФ сообщало, что за время спецоперации на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, которые вступили в ряды ВСУ. Российской армии удалось ликвидировать 5 962 иностранцев.