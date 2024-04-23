Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

Наемники из Колумбии отправляются сражаться на Украину на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в надежде на большие деньги, рассказали их родственники в разговоре с РИА Новости. Они также сообщили, что после гибели наемников не могут забрать их тела.

Telegraph сообщила, что иностранные наемники на Украине стали убивать друг друга

Так, по словам двоюродного брата бывшего профессионального военного колумбийской армии Харрисона Астудильо, основной мотивацией для многих являются деньги из-за плохой экономической ситуации в Колумбии. Родственник также отметил, что у семьи до сих пор не получилось забрать тело погибшего с Украины.

Супруга одного из наемников по имени Лаура рассказала, что ее мужа ослепили зарплатой 5 тысяч долларов в месяц.