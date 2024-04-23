Военкор оценил сроки возможного контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может состояться не раньше выборов президента США, которые пройдут в ноябре текущего года. Такие сроки в разговоре с Ura.ru назвал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

Он пояснил, что к этому времени Украина сможет получить новые поставки оружие. Военкор допустил, что поставки будут идти на протяжении нескольких месяцев.

«Также у них (ВСУ — прим. «Ленты.ру») нет вообще авиации. Для наступления нужно очень большое преимущество, минимум троекратное», — подчеркнул Ткач.

Der Spiegel: ВС Украины не могут вести контрнаступление из-за неопытности солдат

Собеседник издания указал на тот факт, что у Украины нет времени на подготовку личного состава, «уже не говоря о снаряжении». Ткач также напомнил, что ВСУ уже предпринимали попытку контрнаступления.

«К нему подготавливали войска в Британии и других странах, но это ничего не дало», — заявил он.

Ранее в России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска могут прорваться на одном из направлений, чем лишь замедлят путь к победе российских войск.