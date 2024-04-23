В США обеспокоились последствиями крепнущих связей КНДР с Россией

Политика северокорейского лидера может стать более рискованной на фоне крепнущих связей КНДР с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепа США по Северной Корее Чжона Пака. По его данным, возможность такого развития событий вызвала беспокойство в Вашингтоне.

«Распростертые объятия» России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление Ким Чен Ына к риску, когда речь идет об угрозе Южной Корее и экспорте оружия за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв Вашингтона вернуться к ядерным переговорам, — отмечает Пак.

Он подчеркнул, что укрепление связей с российской стороной может заставить Ким Чен Ына думать, что «его поводок длиннее, чем на самом деле». Высокопоставленный сотрудник Госдепа США считает, что это способно «повлиять на расчет рисков» в руководстве КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Глава государства отметил, что при необходимости они будут действовать без колебаний.