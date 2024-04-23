Экс-разведчик США объяснил последствия передачи Украине ракет ATACMS

Передача дальнобойных ракет ATACMS Украине не изменит ее положение, поскольку российские войска способны адаптироваться к новым условиям, считает американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Русские только и делают, что адаптируются», – заявил Риттер.

Зеленский заявил о «расставленных точках» в договоренностях по ATACMS

Эксперт напомнил, что после того, как Украина получила от США реактивные системы залпового огня HIMARS, российские войска изменили подход к ведению боевых действий и теперь уничтожают эти системы. То же самое произойдет и с американскими ракетами ATACMS на Украине.

«Дайте украинцам ATACMS – это на какое-то время только поменяет правила игры, затем русские адаптируются, и обстановка на поле боя вернется на свои места», - сказал Риттер.

Он убежден, что никакие поставки вооружений ВСУ не изменят ситуацию для Украины, поскольку армия России обладает значительным численным преимуществом. Кроме того, российские войска превосходят противника по огневой мощи, опыту и ряду других параметров.

«Украина все это растеряла. Украинцы погибают и приближаются к краху, а Зеленский живет в мире фантазия», – заключил экс-разведчик.

Напомним, ранее премьер Британии Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи. Лондон передаст Киеву 400 транспортных средств, миллионы патронов и более 617 миллионов долларов.