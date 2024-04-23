КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара с новыми РСЗО

В Северной Корее прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара с использованием реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По данным агентства, учениями, которые прошли в рамках системы комплексного контроля «Курок ядерного оружия», руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Основной целью их была «демонстрация надежности, превосходства и мощи ядерных вооруженных сил», отмечает ЦТАК.

«Они прошли в период, когда конфронтационные военные действия врагов против нашей республики имеют как никогда крайне провокационный и агрессивный характер, поэтому стали однозначным сигналом», — подчеркивается в заявлении.

Накануне Минобороны Японии заявило о возможном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Также 18 марта сообщалось о запуске двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Обе ракеты тогда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.