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Politico: новый пакет помощи Украине от США будет "больше обычного"

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США будет "больше обычного", в него войдет бронетехника, а также артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

СМИ: новый пакет помощи Украине от США будет "больше обычного"
© ТАСС

По их данным, Пентагон заканчивает согласование нового пакета военной помощи Киеву, чтобы отправить его на Украину "вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет" закон о выделении дополнительного финансирования на эти цели. Газета отмечает, что голосование по этому законопроекту в Сенате Конгресса США может пройти уже во вторник.

Источники газеты утверждают, что в новый пакет помощи, который будет "больше обычного" и "значительно больше" предыдущего транша на сумму $300 млн, войдут, в частности, дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили Humvee и бронетранспортеры M113. Кроме того, новый транш военной помощи будет включать артиллерийские снаряды и средства ПВО, пишет издание.

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Ранее в понедельник президент США во время телефонного разговора пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре после одобрения Сенатом Конгресса соответствующего законопроекта и подписания его президентом выделит "новый внушительный пакет военной помощи" Киеву.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.