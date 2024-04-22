СМИ: новый пакет помощи Украине от США будет "больше обычного"

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США будет "больше обычного", в него войдет бронетехника, а также артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Пентагон заканчивает согласование нового пакета военной помощи Киеву, чтобы отправить его на Украину "вскоре после того, как президент Джо Байден подпишет" закон о выделении дополнительного финансирования на эти цели. Газета отмечает, что голосование по этому законопроекту в Сенате Конгресса США может пройти уже во вторник.

Источники газеты утверждают, что в новый пакет помощи, который будет "больше обычного" и "значительно больше" предыдущего транша на сумму $300 млн, войдут, в частности, дополнительные боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили Humvee и бронетранспортеры M113. Кроме того, новый транш военной помощи будет включать артиллерийские снаряды и средства ПВО, пишет издание.

Песков заявил, что пакет помощи Украине от США не поменяет ситуацию на поле боя

Ранее в понедельник президент США во время телефонного разговора пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон вскоре после одобрения Сенатом Конгресса соответствующего законопроекта и подписания его президентом выделит "новый внушительный пакет военной помощи" Киеву.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.