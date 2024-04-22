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Гладков: в Белгородской области с начала обстрелов погибли 120 человек

В Белгородской области с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Названо количество погибших с начала украинских обстрелов в Белгородской области
© Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», - сказал губернатор.

По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.

На прошлой неделе украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства в селе Пороз Белгородской области. В результате атаки загорелся частный дом, погибли два человека, передает «Радиоточка НСН». 

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