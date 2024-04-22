Названо количество погибших с начала украинских обстрелов в Белгородской области

В Белгородской области с начала обстрелов с территории Украины погибли 120 человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

© Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей», - сказал губернатор.

По его словам, ранения различной степени тяжести получил 651 человек. Среди пострадавших 51 ребенок.

На прошлой неделе украинские беспилотники сбросили два взрывных устройства в селе Пороз Белгородской области. В результате атаки загорелся частный дом, погибли два человека, передает «Радиоточка НСН».