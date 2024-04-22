ВС РФ захватили в Новомихайловке оружие производства НАТО

Российские войска захватили в Новомихайловке трофейное оружие украинских войск производства НАТО. Об этом со ссылкой на командира роты отряда «Шторм» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» с позывным Артист сообщает ТАСС.

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Боец рассказал, что в руки российских военнослужащих попади противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik, гранатомет шведского производства Carl Gustaf и одноразовые гранатометы.

Кроме того, в число трофеев оказались фосфорные гранаты, применение которых запрещено Женевской конвенцией там, где жертвами могут стать мирные жители.

«Температура горения 2400 градусов, горит 45 секунд. Это запрещенный боеприпас», — пояснил российский боец.

Минобороны: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР

22 апреля стало известно о широкомасштабном наступлении российской армии в зоне СВО. ВС РФ вплотную подошли к Синьковке, которая находится в пригороде Купянска, и Стельмаховке.