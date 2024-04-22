В Швеции допустили отправку Киеву ЗРК Patriot

Швеция может поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны королевства Пол Юнсон. Об этом пишет Associated Press.

Глава ведомства уточнил, что в настоящее время страна сосредоточена на оказании Украине финансовой помощи.

Вместе с тем, заметил Юнсон, Стокгольм не исключает поставки ВСУ систем Patriot и других комплексов противовоздушной обороны.

Напомним, что в 2022 -2024 годах США, ФРГ, Франция и ряд других стран поставили Киеву большое количество ЗРК. По данным Минобороны РФ, значительная часть из них, в том числе комплекс Patriot, была уничтожена в ходе конфликта.