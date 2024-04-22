Главком ВСУ Александр Сырский намерен разыграть новую стратегию ведения боевых действий под Часовым Яром. В частности, Украина готовит ловушку для России. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

«Украина готовит ловушку для России в Часовом Яре. Задачей для противника сейчас является удержать русский натиск до конца апреля, после чего вокруг обороны города будет разыграна целая операция. Главный замысел Сырского заключается в том, что он планирует начать масштабную информационную кампанию по дезинформации об освобождении Часова Яра», – отметил Баранец.

Эксперт отметил, что по замыслу Сырского, это принудит российских генералов отдать приказ на максимально скорое освобождение города. Главком ВСУ предполагает, что превосходство в живой силе и дронах FPV даст возможность Киеву одержать победу.

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При этом Баранец уточнил, что российская армия не имеет задач по срочным взятиям городов к определенным датам. Цель же состоит в том, чтобы максимально сохранить жизни солдат, даже во время штурмовых операций, пишет издание «Новороссия».

Напомним, главком ВСУ Сырский заявил, что Украина потеряет Часов Яр к 9 Мая. Также при его командовании Киев потерял Авдеевку.