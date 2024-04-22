Новые дроны «Герань-2» будут передавать данные через Telegram

Российские инженеры продолжают модернизировать отечественные беспилотники «Герань-2», пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, дроны нового поколения снабжают антеннами GSM и SIM-картами — при пролёте над украинской территорией они будут подключаться к мобильной сети и отправлять данные о ПВО противника и других объектах через мессенджер Telegram.

Кроме того, существенно вырос вес боевой части — с 50 до 90 кг. После попадания в цель БПЛА стали не только взрываться, но и «разбрасывать» вокруг места падения горящую стружку.

Модернизированные беспилотники, отметили журналисты, уже отправлены в зону проведения спецоперации. В дальнейшем будет введено в строй еще 6 тыс. единиц дронов такого типа, а на БПЛА следующего поколения установят видеокамеры и удалённое управление.