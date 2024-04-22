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Байден пообещал Зеленскому скорую отправку оружия

Президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому скорую отправку вооружений в рамках нового пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 61 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Байден пообещал Зеленскому скорую отправку оружия
© Lenta.ru
«Президент Байден сообщил, что его администрация быстро предоставит новый пакеты военной помощи для обеспечения неотложных потребностей Украины в ходе боевых действий», — указали в президентской канцелярии.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Байден отметил, что Вашингтон будет оказывать Украине экономическую помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей в ходе военного конфликта, а также в «продвижении Украины по пути евроатлантической интеграции».

Ранее газета The Times сообщила, что Пентагон может поставить оружие на Украину в течение ближайших дней.

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