Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг России после взятия населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки, сообщили российские военкоры.

О взятии Очеретино бойцами 433 полка 27 дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».

Между тем, немецкое издание Bild также сообщило, что российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.