Стало известно о координационном устройстве ПВО на уничтоженной вышке в Харькове

В Харькове на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

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«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. (...) По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО», — рассказал Ганчев, добавив, что в Харькове в настоящее время фиксируются перебои с телевизионным сигналом.

Ранее о повреждении вышки на улице Деревянко в Харькове заявляли в пророссийском подполье. По его информации, в результате удара треть конструкции была «срезана». Также сообщалось о нахождении на объекте украинской антенны связи ПВО.