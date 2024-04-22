Российские роботы кинжальным огнем уничтожили 12 солдат ВСУ

Военный блогер Борис Рожин опубликовал видео с рассказом штурмовика 74-й гвардейской ОМсБр ВС РФ о боевом применении наземного робототехнического комплекса "Курьер".

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Впервые, по словам бойца, роботов испытали в бою в ходе штурма Авдеевки.

"Применяли их как группу огневой поддержки в частном секторе,- пояснил он. - Наш оператор выводил их на позицию, и они отрабатывали по огневым точкам, помогали штурмовикам продвигаться".

Во второй раз сразу восемь НРТК "Курьер" в составе штурмового отряда участвовали в боях за Бердычи. Роботов разделили на две группы.

"Их задача была максимально близко выйти к противнику и кинжальным огнем в упор его разгромить. Что, собственно говоря, они и сделали, - рассказал штурмовик. - Рано утром наш оператор вывел их к позициям. С началом штурма укрепа противник стал вылезать из своих нор, подвалов и был расстрелян перекрестным огнем пулеметов и АГС. Мы зашли на опорник без потерь".

А вот у противника от огня роботов полегло 12 бойцов. По его словам, "Курьер" хорошо проявил себя на поле боя и штурмовик продолжат его применение.

Напомним, что о первой в мировой истории атаке штурмовых роботов стало известно 30 марта. Как оказалось проект НРТК "Курьер" реализовывался при активном участии военблогеров Бориса Рожина и Чингиза Дамбиева.