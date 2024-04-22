Российский чиновник вернется домой после 4 месяцев службы на СВО

Ушедший на специальную военную операцию (СВО) вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров объявил о намерении вернуться домой из зоны боевых действий. Об этом чиновник рассказал изданию «Подъем», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

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В ответ на критику за то, что он «недолго провоевал», вице-премьер Забайкалья напомнил об условиях заключенного им контракта.

«Контракт добровольца на четыре месяца я подписал. Об этом сразу было написано», — пояснил он.

Чиновник указал, что в отличие от контрактников добровольцы не получают единовременную выплату при поступлении на службу. При этом их контракты действуют до окончания периода мобилизации.

О своем желании отправиться на СВО Мирхайдаров заявил в январе 2022 года. Перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку в Чечне. В марте чиновник получил медаль «За боевые заслуги».