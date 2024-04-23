СМИ: Китай обратился с требованием к США насчет Тайваня

КНР призвала США прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Об этом заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе являются сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, а также внешнее попустительство и поддержка. Китай не намерен мириться с таким положением вещей, решительно выступает против недавних неправомерных слов и действий США по тайваньскому вопросу, призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, на деле подтвердив заявление президента Байдена о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня". Китай призывает Вашингтон предпринять шаги против "независимости Тайваня", прекратить вооружать Тайвань, вмешиваясь во внутренние дела КНР, и поддержать мирное воссоединение Китая", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин называет Тайвань одной из провинций КНР.