Кадыров рассказал, сколько добровольцев для СВО подготовили в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что число добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, превысило 17 тысяч человек.

«Всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина. После этого мужчины заключают официальный контракт с Министерством обороны сроком на четыре месяца и ежемесячно получают от 200 тыс. рублей. Дополнительно Фонд Кадырова выделяет подъемные в размере 100 тыс. рублей.

Кадыров отметил, что в настоящее время в зоне спецоперации находятся более девяти тысяч бойцов из Чечни. Всех их обеспечили современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием.

Кадыров: три тысячи экс-бойцов «Вагнера» с Ратибором присоединятся к «Ахмату»

Еще в октябре 2022 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывал жителей республик Северного Кавказа принимать активное участие в СВО.