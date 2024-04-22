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Эксперт: ВСУ больше месяца не эвакуируют тела погибших в районе Белогоровки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше месяца не эвакуируют тела сослуживцев, погибших в районе Белогоровки в ЛНР.

Эксперт: ВСУ больше месяца не эвакуируют тела погибших в районе Белогоровки
© globallookpress.com

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе Белогоровки очень много трупов украинских боевиков, <...> они [ВСУ] практически с ранней весны не осуществляют эвакуацию с данного участка", - сказал Марочко.

По его словам, из-за этого на некоторых позициях в районе населенного пункта "просто невозможно" находиться.

Военные новости
Андрей Марочко
Луганск
Украина