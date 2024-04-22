В Финляндии призвали ЕС «наскрести» помощь Украине
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду на то, что европейски странам удастся «наскрести на складах» военную помощь Украине. Ее слова приводит РИА Новости.
Такое заявление глава финского внешнеполитического ведомства сделала по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
«Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии», — заявила она.
Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием помощи в США и ЕС Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов.
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При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не будет просить западные Patriot «по-доброму», так как такой подход не сработал. По его словам, теперь Украина будет добиваться поставок систем ПВО более жесткими методами.