В Финляндии призвали ЕС «наскрести» помощь Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду на то, что европейски странам удастся «наскрести на складах» военную помощь Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

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Такое заявление глава финского внешнеполитического ведомства сделала по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии», — заявила она.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием помощи в США и ЕС Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов.

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При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не будет просить западные Patriot «по-доброму», так как такой подход не сработал. По его словам, теперь Украина будет добиваться поставок систем ПВО более жесткими методами.