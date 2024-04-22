Названо место прощания с погибшим военкором Ереминым

Церемония прощания с военкором Семеном Ереминым пройдет в МИЦ «Известия» 23 апреля, сообщила редакция издания. Военный корреспондент работал в зоне СВО с момента начала операции.

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Еремин в марте 2022 года в составе съемочной группы подготовил репортажи из Волновахи. Военкор награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Позже стало известно, что Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Член ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей, констатировал он.