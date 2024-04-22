Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ

Власти Германии уже на несколько месяцев задерживают поставки Украине тяжелых колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на секретный документ немецкого Минобороны.

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По данным Bild, Германия обязалась поставить Украине до 400 бронемашин MRAP в ближайшие несколько лет. Сумма контракта, финансируемого из бюджета Германии, составляет 315 миллионов евро.

В секретном документе, попавшем в распоряжение таблоида, указано, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) должна поставлять на Украину по 20 бронеавтомобилей с января по октябрь 2024 года - всего 200 MRAP за десять месяцев.

В апреле представитель министерства обороны заявил изданию, что ни одна партия MRAP еще не была поставлена Украине.

По информации Bild, в итоге объем поставок на 2024 год сократили до ста MRAP, а начало поставок перенесли на май-июнь.

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Возникшие проблемы Bild связывает с тем, что FFG получает запчасти для MRAP из США и собирает их в Германии. Компания столкнулась с лицензионными ограничениями на экспорт из США, а также с проблемами с сертификацией противоминной защиты.

В сентябре 2023 года правительство Германии анонсировало пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро. Сообщалось, что Киеву предоставят боевые машины MRAP, надводные дроны, снаряды разных калибров, ракеты M26, зимнюю одежду и системы разминирования.