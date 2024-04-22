Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал успех Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Авдеевке в интервью «BBC Украина». Lenta.ru

«У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать» — подчеркнул он. RT на русском

Авдеевка с 2014 года находилась под контролем украинских войск. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, а также вели с этих позиций огонь из реактивной артиллерии по жилым кварталам Донецка. В боях за Авдеевку украинские войска понесли значительные потери, а в бригаде ВСУ, которая была переброшена в тот район, называли ситуацию «авдеевским адом». ТАСС

Российская армия освободила Авдеевку в ДНР 17 февраля. Тогда сообщалось, что ВСУ бежали из города. Российская газета