Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Ту-22М3

Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье 19 апреля дальнего бомбардировщика Т-22М3. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"На месте падения самолета обнаружены черные ящики - параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поиски четвертого члена экипажа разбившегося самолета пока не увенчались успехом. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Ранее сообщалось, что Ту-22М3 разбился на Ставрополье при возвращении с боевого задания на аэродром базирования. Один член экипажа погиб, двое - доставлены в медицинские учреждения. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.