СМИ: в США не знают, что случится при попадании ракеты-убийцы в атомный авианосец

США убедили всех в безопасности своих атомных авианосцев, хотя сами в нее не верят. Как пишет издание The National Interest, никому неизвестно, что произойдет, если в подобный корабль попадет российская или китайская ракета. По оценкам экспертов, затопление может обернуться масштабной экологической катастрофой.

Военно-морские силы (ВМС) США утверждают, что американские авианосцы безопасны в эксплуатации и гарантированно защищены от аварий и радиоактивных выбросов. В них используются четыре уровня защиты, удерживающей радиоактивность внутри корпуса. Вместе с тем ВМС США не указывают, что произойдет в случае поражения подобного корабля ракетой. В публикации отмечается, что Китай и Россия уже разрабатывают ракеты-убийцы авианосцев.

Эксперты считают, что повреждение авианосца немедленно убьет тысячи людей и создаст серьезные проблемы для военных, в том числе и необходимость проведения сложной спасательной операции. Кроме того, восстановление судна будет маловероятным, даже при сохранности активной зоны реактора.

При этом даже без повреждения ядерной установки затопление авианосца приведет к выбросу радиации в окружающую среду. Экологический ущерб будет зависеть от места затопления. В центре Тихого океана он может быть гораздо меньшим за счет глубины, однако в прибрежных водах Южно-Китайского моря проблема окажется более серьезной.