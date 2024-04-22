Военные химики провели учение на Камчатке

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели тактико-специальное учение на Камчатке. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает газета «Известия».

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Среди выполненных военными химиками задач — постановка при помощи дымовых машин ТДА-3 аэрозольных завес, а также развертывание пунктов с использованием станции АРС-14КМ.

Всего в рамках мероприятия, длившегося несколько дней, было применено около двух тысяч тонн дымовой смеси и семь спецавтомобилей. Общая площадь, на которой была выставлена дымовая завеса, превысила три квадратных километра.

В ноябре 2023 года газета со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что российские военные получат беспилотные летательные аппараты с огнеметами и термобарическими боеприпасами, новая линейка дронов разрабатывается в интересах Вооруженных сил страны.