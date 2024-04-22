В Херсоне произошло несколько взрывов

Сегодня в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне произошли несколько взрывов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

В частности, об этом со ссылкой на свои источники рассказал украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении издания.

При этом тревога в регионе не объявлялась.

Появились кадры с российским роботом, проникшим в тыл ВСУ

В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам на Украине. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кривом Роге, в Киевской и в Черниговской областях, в Харькове. Энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей, также была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.