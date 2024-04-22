Буданов* предупредил о трудной ситуации на Украине

Украину с мая ждет трудная ситуация. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов), пишет РИА Новости.

В интервью BBC он уточнил, что проблемы ожидаются «с середины мая».

При этом, по словам Буданова*, сложности будут в том числе и из-за того, что российская армия начнет крупное наступление в Донбассе.

Глава ГУР высказал мнение, что Россия будет применять «комплексный подход», однако отказался объяснить, что именно он имеет в виду.

Ранее западные эксперты предупредили о рисках потери Украиной Харькова, Одессы и ряда других городов. По их мнению, украинский лидер будет вынужден переехать во Львов и организовать там «Новую Украину».

При этом вскоре встанет вопрос о легитимности Владимира Зеленского. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не организовывать президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Глава разведки Украины рассказал о работе российских спецслужб

Политологи в свою очередь обратили внимание на то, что вопрос легитимности Зеленского поднял и бывший президент Украины Петр Порошенко. По их словам, таким образом экс-президент хочет поднять себе рейтинг, чтобы в будущем вновь баллотироваться на президентских выборах.

* внесен в России в список террористов и экстремистов