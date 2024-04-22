FT: НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, требуя передать системы ПВО Украине

НАТО и ЕС оказывают давление на Грецию и Испанию, требуя передачи Украине их систем ПВО. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией источники.

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По информации издания, лидеры ЕС лично встретились с премьерами Испании и Греции Педро Санчесом и Кириакосом Мицотакисом, чтобы убедить их передать часть систем ПВО Украине. Cовместно две страны владеют более чем десятью системами Patriot, а также рядом других установок, в том числе закупленными у России С-300.

«Двум лидерам <…> сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой», — пишет Financial Times.

Источники указывают, что давление может усилиться на встрече глав МИД и министров обороны страны ЕС в Люксембурге, которая состоится сегодня, 22 апреля. Отмечается, что Киев особенно заинтересован в системах С-300, которые есть у Греции. Сама тема Украины станет основной на мероприятии, а главная дискуссия развернется по поводу того, что страны ЕС могут сделать в плане поддержки ПВО страны.

Некоторое давление также оказывается на Польшу и Румынию, у которых тоже есть системы ПВО Patriot. При этом европейские чиновники учитывают их «более уязвимое расположение» на границе с Украиной.