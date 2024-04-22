Захарова прокомментировала военную помощь США Тайваню

Военная помощь Вашингтона Тайваню является прямым вмешательством во внутренние дела Пекина, это не принесет большей безопасности в регион. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Помощь военная Тайваню - это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Принесет ли это большей стабильности в регионе, по которому Соединенные Штаты проходятся как по своему дому, что вызывает большое количество, в том числе и кризисных явлений, конечно, не принесет ни большей безопасности. Тенденции будут ровно противоположными", - сказала она.