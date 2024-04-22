В России оценили масштаб возможного контрнаступления ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил масштаб возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что украинская армия может попытаться наступать, однако только на одном направлении.

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Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с помощью нового оружия, которое страны Европы хотят передать Киеву в рамках следующего пакета поддержки.

«Такой мощной операции на нескольких направлениях, как было в прошлом году, не будет. На каком-то одном из направлений, вероятно, могут попытаться прорваться. Даже с учетом переданной помощи, ситуация уже другая, и сейчас они думают о том, где может наступать Россия. Призвать граждан можно, но сначала надо их вооружить, оснастить, подготовить к бою», — сказал Дандыкин. На одном из направлений могут попытаться прорваться. В итоге это будет как в прошлом году, когда в результате они потеряли все, включая оружие Запада. (...) Это, наверно, немного замедлит наш путь к победе -- но ненадолго Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild о планах контрнаступления ВСУ, которые включают в себя разрушение Крымского моста.

Зеленский объяснил, что войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.