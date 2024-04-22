Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

Европейские государства не изъявляют желания отправлять Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из собственных запасов, сообщает французская газета Le Monde.

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«Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не намерены поставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) на линию фронта», — сказано в статье.

Отмечается, что Польша боится передавать Киеву средства ПВО, поскольку находится рядом с Россией и Белоруссией.

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Ранее стало известно, что российские истребители Су-35 очень сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы самолета.