На Западном берегу реки Иордан идут бои между палестинцами и ЦАХАЛ

В ряде городов на Западном берегу реки Иордан произошли вооруженные столкновения между членами палестинских радикальных группировок и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen. В городе Тулькарм "Бригады Аль-Кудс" атаковали израильских солдат.

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Во время уличного боя машина ЦАХАЛ подорвалась на фугасном взрывном устройстве. В лагере беженцев Нур-Шамс был взорван бульдозер израильской армии.

Отряды "Бригад мучеников Аль-Аксы" вступили в бой с израильскими солдатами в Наблусе, западной части Иерихона и к северу от Хеврона. По информации телеканала, столкновения носят ожесточенный характер. Также сообщается о значительном числе пострадавших среди гражданского населения. До этого Египет опроверг сообщения о переговорах с Израилем по Рафаху. 23 апреля сообщалось, что руководство ХАМАС не планирует покидать Катар.