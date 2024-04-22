Названа основная цель ударов российских военных под Харьковом

Командир артиллерийского подразделения рассказал, что является ключевой целью российских ударов под Харьковом. Об этом военный рассказал в беседе с РИА Новости.

© Виктор Антонюк / РИА Новости

Артиллерист назвал основную цель ударов российских военных под Харьковом и подчеркнул, что они работают по тылам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

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«Характер цели — пункт временной дислокации противника, артиллерия, контрбатарейная борьба, склады», — отметил он.

По словам командира, в тыловых районах украинские военные ведут себя свободно и не используют средства маркировки. Поэтому их позиции уязвимы и ослаблены. «Отработали отлично, расход четыре снаряда, взводный опорный пункт поражен», — заключил артиллерист.

Ранее в Харькове прогремел взрыв. Также сообщалось о приближающихся к городу ракетах. В Харьковской области объявили воздушную тревогу.