Спецоперация на Украине 22 апреля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 апреля 2024 года.
Российские военные ликвидировали отряд боевиков РДК у Очеретино
Военные России ликвидировали отряд боевиков запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса», сообщает ТАСС.
Это произошло возле Очеретино в ДНР.
Отряд ликвидирован в Очеретинских садах. На видеокадрах видно, что боевики были в камуфляже стран НАТО.
Танкисты уничтожили бронетехнику ВСУ из Т-90М «Прорыв»
Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» показал, как уничтожает с закрытой огневой позиции опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «Звезда».
Это произошло на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Расчет беспилотника во время разведки выявил цели, после чего танк выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.
Бойцы навели вооружение и успешно поразили все цели огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 км.
Российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР
Военные России взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Также бойцы улучшили положение по переднему краю, поразили живую силу и технику противника в районе Красногоровки.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что отступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области в районе села Вербовое объясняется переброской сил под Часов Яр.