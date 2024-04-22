Спецоперация на Украине 22 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 апреля 2024 года.

Российские военные ликвидировали отряд боевиков РДК у Очеретино

Военные России ликвидировали отряд боевиков запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса», сообщает ТАСС.

Это произошло возле Очеретино в ДНР.

Отряд ликвидирован в Очеретинских садах. На видеокадрах видно, что боевики были в камуфляже стран НАТО.

Танкисты уничтожили бронетехнику ВСУ из Т-90М «Прорыв»

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» показал, как уничтожает с закрытой огневой позиции опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Это произошло на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Расчет беспилотника во время разведки выявил цели, после чего танк выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию.

Бойцы навели вооружение и успешно поразили все цели огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов на дальности до 10 км.

Российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР

Военные России взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также бойцы улучшили положение по переднему краю, поразили живую силу и технику противника в районе Красногоровки.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что отступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области в районе села Вербовое объясняется переброской сил под Часов Яр.