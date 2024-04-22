В России создали систему защиты объектов от атак дронов

В России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом передает РИА Новости.

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Разработчик цифровой системы Станислав уточнил, что ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. Он назвал «Пятницу» программной мерой, которая представляет собой единый центр.

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«Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — отметил он.

Станислав добавил, что идея проекта возникла в пятницу, поэтому систему так назвали. По его словам, разработка позволит «закрыть» крупные объекты, включая промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.