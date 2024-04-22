Мобилизация: последние новости на сегодня 22 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Герой России Умаев заявил о важной роли мобилизованных в ходе отражения контрнаступления

Мобилизованные россияне проявили себя как мотивированный личный состав и сыграли важную роль в ходе подготовки к отражению контрнаступления Украины в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Героя России Залибека Умаева.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: "Ставьте задачу, я выполню". То есть, это был мотивированный личный состав, благодаря чему, я думаю, что у нас все и получилось», - отметил он.

После гибели журналиста в Госдуме призвали приравнять военкоров к ветеранам СВО

Военные журналисты России в зоне проведения специальной военной операции должны иметь те же социальные гарантии, что и военнослужащие, сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских.

Так парламентарий отреагировал на гибель корреспондента Семена Еремина.

Депутат намерен предложить на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне спецоперации, к военным.

«Рабочая группа находится в тесном сотрудничестве с правительством страны. Это позволит быстрее получить заключение на проект федерального закона», — отметил Альшевских.

На Чукотке расширили перечень мер поддержки для участников СВО

На Чукотке введены новые меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает ТАСС.

Дети-студенты военнослужащих будут получать компенсацию, а сами участники спецоперации - новую выплату при ранении. Еще одна новая мера поддержки — компенсация в 50 тысяч рублей при получении легкого ранения, не связанного с госпитализацией или лечением в стационаре.

Отдельным вопросом будет рассмотрена поддержка военнослужащих из числа коренных малочисленных народов Севера. Сейчас у них нет возможности оперативно подавать заявки на вылов рыбы в 2025 году, так как они находятся в зоне проведения СВО. Власти региона намерены обратиться в Росрыболовство с просьбой сделать срок подачи заявок бессрочным.