Пентагон изучает сообщения о ракетном ударе по авиабазе США в Сирии

Министерство обороны США в курсе сообщений о ракетном ударе по американскому военному аэродрому на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Пентагоне.

"Мы в курсе этих сообщений и изучаем их", - заявил представитель ведомства.

Ранее новостной портал Shafaq News сообщил, что вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии.

Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии начались в октябре 2023 года после вторжения израильских войск в сектор Газа. Военные объекты США на территории Сирии подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).