В Сирии нанесли ракетный удар по военному аэродрому США

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии.

Как сообщил новостной портал Shafaq News, удар был нанесен с территории Ирака из района Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада). По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов и в небо поднялся густой столб дыма.

Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.

Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии начались в октябре прошлого года после вторжения израильских войск в сектор Газа. Военные объекты США на территории Сирии подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ, признана террористической организацией).