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В Белоруссии начались военные учения

В Белоруссии начались военные учения с участием более чем 200 военнослужащих. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В Белоруссии начались военные учения
© Lenta.ru
«В ходе учения будут отработаны вопросы управления техническим обеспечением войск, восстановления ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — прим. «Ленты.ру»), выделения выездных ремонтных групп, охраны и обороны воинских частей технического обеспечения», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что учебные мероприятия продлятся на территории республики до 26 апреля, их проведение возглавит заместитель министра обороны по вооружению Белоруссии генерал-майор Андрей Федин.

22 апреля военные учения также начались в Литве. Сообщается, что в комплексе тренировочных мероприятий под названием «Гром Перкунаса 2024» примет участие более десяти тысяч военных.

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