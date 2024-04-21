Немецкий эксперт заявил, что оружие США для Киева уже прибыло в Германию

Американское оружие может быть доставлено на Украину в течение нескольких дней, поскольку оно уже находится на базах США в Германии. Об этом заявил немецкий политолог, эксперт по вопросам безопасности Франк Умбах, сообщает ТАСС.

Он отметил, что перевозка оружия — это вопрос дней. Американские военные ожидали, что законопроект о вооружении Украины будет одобрен Палатой представителей и загодя сделали ряд логистических приготовлений.

«Они продвинулись настолько, что часть этих военных товаров, боевые системы, боеприпасы уже находятся в Германии на базах США», — сказал Умбах.

По его словам, все «может очень быстро произойти» на предстоящей неделе.

Он также напомнил, что частью военной поддержки США являются ракеты высокой дальности, которые помогут ВСУ. При этом эксперт не стал гарантировать, что новое оружие приведет к кардинальным переменам на фронте.

Ранее с похожим заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что у США «очень развитая логистическая сеть» для перемещения вооружений по всему миру.

Газета New York Times написала, что оружие и боеприпасы часто отправляются на Украину с баз США в Европе. Данные поставки координируются специальной Группой содействия Украине, где работают 300 человек. Группа находится в ФРГ и действует в рамках Европейского командования Пентагона.