Российские бойцы эвакуировали в тыл захваченный у ВСУ Leopard 2

Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали в тыл захваченный у Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкий танк Leopard 2, следует из опубликованного видео в Telegram-канале "Соловьев Live".

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На кадрах запечатлено, как бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВС РФ буксирует подбитый Leopard 2A6 ВСУ без гусениц. В описании к видео уточняется, что следующей остановкой немецкого танка станет парк "Патриот".