Российские бойцы эвакуировали в тыл захваченный у ВСУ Leopard 2

Российские бойцы эвакуировали в тыл захваченный у ВСУ немецкий танк Leopard 2
Российские бойцы группировки войск "Центр" эвакуировали в тыл захваченный у Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкий танк Leopard 2, следует из опубликованного видео в Telegram-канале "Соловьев Live".
На кадрах запечатлено, как бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВС РФ буксирует подбитый Leopard 2A6 ВСУ без гусениц. В описании к видео уточняется, что следующей остановкой немецкого танка станет парк "Патриот".
"Бойцами группировки "Центр" успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий. Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция. Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом", - говорится в описании к кадрам.