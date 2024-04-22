Израиль подтвердил потерю беспилотника в Ливане

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) израильской армии упал на территории Ливана, в ответ был нанесен авиаудар. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, по беспилотнику, действовавшему в небе над Ливаном, была выпущена ракета класса "земля - воздух".

"В результате БПЛА был подбит и упал на ливанской территории. По факту инцидента проводится проверка", - заявили в армии.

Вслед за этим истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, откуда была запущена ракета, проинформировали в пресс-службе. "ВВС Израиля продолжают действовать в ливанском воздушном пространстве для выполнения задач Армии обороны Израиля с целью защиты Государства Израиль", - говорится в заявлении.