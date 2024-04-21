Военную радиостанцию нашли на дереве в Подмосковье

Местный житель обнаружил во время прогулки по лесополосе военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотников Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Пушкино Московской области.

Мужчина рассказал, что радиостанция была примотана скотчем к сосне. Рядом с деревом также находился чемодан. По его словам, он решил не прикасаться к опасным находкам и сразу же вызвал полицию.

Журналисты отметили, что такие станции могут координировать украинские беспилотники.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, ВСУ постоянно предпринимают атаки с помощью дронов на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Эти атаки успешно отражают российские военные.

Так, в ночь на субботу, 20 апреля, дежурные средства ПВО уничтожили пятьдесят украинских БпЛА. Кроме того, днем были сбиты два БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пять беспилотников — над Белгородской областью, малоразмерные воздушные шары над территориями Тульской и Московской областей.