Боевики ХАМАС выпустили 20 ракет по армейской казарме в Израиле

Боевое крыло радикального движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - взяло на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

В нем указывается, что боевики выпустили 20 ракет с территории Южного Ливана в сторону казармы израильской армии в поселении Шомера.

"Эта операция проведена в ответ на массовые убийства оккупационным режимом мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - отмечается в тексте.

Последний раз палестинские боевики совершали вооруженную вылазку с юга Ливана 17 января. Тогда ракетный удар был нанесен по поселению Лиман в Западной Галилее.