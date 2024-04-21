В Киеве допустили новые потери ВСУ при затягивании помощи от США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут новые серьезные потери, если помощь от США затянется на неопределенный срок. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Все зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике", - сказал он в интервью американской телекомпании NBC News.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев проиграет в конфликте, если не получит помощь от Вашингтона, а у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский уже неоднократно называл сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения, а также признавал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях.

Как отмечает газета The New York Times, Киеву не следует ожидать, что новые поставки немедленно повлияют на ситуацию. Так, некоторые виды оружия, например артиллерийские снаряды, могут начать поступать "относительно быстро", однако и украинские командующие, и военные аналитики предупреждают, что могут пройти недели, прежде чем американская помощь начнет оказывать прямое влияние на ход боевых действий, утверждается в материале.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд, которые в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК. Эти деньги в том числе пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что глубокое погружение США в конфликт на Украине получит решительный отпор и обернется громким и унизительным фиаско.